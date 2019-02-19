В Златоусте неизвестный взломал банкомат и скрылся с тремя миллионами рублей

В Златоусте (Челябинская область) было совершено дерзкое ограбление. Неизвестный вскрыл банкомат и скрылся с тремя миллионами рублей. Преступник попал в поле зрения камер наружного наблюдения.

ЧП произошло 14 февраля на улице Строителей. В доме номер 13 располагается офис одного из банков. В помещении установлен банкомат. Около четырех часов утра туда зашел неизвестный. взломал замок дверцы банкомата и упаковал карманы пачками с деньгами. Вор унес с собой порядка трех миллионов рублей.

«Следственным отделом Отдела МВД Российской Федерации по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части четвертой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления», - сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области Григорий Макеев.

Приметы подозреваемого: рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения. Был одет в пуховик с капюшоном черного цвета, штаны болоньевые черного цвета.

Полицейские просят граждан, располагающих какой-либо информацией о подозреваемом, сообщить в дежурную часть ОМВД России по Златоустовскому городскому округу по телефону: 8 (35136) 53-291 или по телефону службы «02» либо в ближайший отдел полиции.