В Златоусте школьницы осквернили мемориал Славы
Златоустовскими полицейскими задержаны подозреваемые в вандализме на мемориале Славы. Ими оказались три восьмиклассницы, возбуждено уголовное дело.
На мемориальном комплексе «Слава» Златоуста, посвященном памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, девушки-подростки подожгли венок. Факт вандализма попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Эти записи внимательно изучили полицейские и установили подозреваемых.
«Ими оказались три учащиеся восьмых классов одной из школ города, одна из них снимала видео происходящего. Подростки на учете в ПДН не состояли, проживают в семьях, характеризуются по месту жительства и учебы удовлетворительно», - сообщили в региональном полицейском главке.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста до трех месяцев.
В отношении одной подозреваемой, достигшей 14-летнего возраста, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Две несовершеннолетние поставлены на учет в полицию.