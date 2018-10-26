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Учат в школе, учат в школе.. плохо учат
Сегодня 10:48
Автор:
Инна Шемаева
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В Златоусте школьницы осквернили мемориал Славы

Златоустовскими полицейскими задержаны подозреваемые в вандализме на мемориале Славы. Ими оказались три восьмиклассницы, возбуждено уголовное дело.

На мемориальном комплексе «Слава» Златоуста, посвященном памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, девушки-подростки подожгли венок. Факт вандализма попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Эти записи внимательно изучили полицейские и установили подозреваемых.

«Ими оказались три учащиеся восьмых классов одной из школ города, одна из них снимала видео происходящего. Подростки на учете в ПДН не состояли, проживают в семьях, характеризуются по месту жительства и учебы удовлетворительно», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста до трех месяцев.

В отношении одной подозреваемой, достигшей 14-летнего возраста, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Две несовершеннолетние поставлены на учет в полицию.

Автор:
Инна Шемаева
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