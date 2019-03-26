Власти Троицка узаконили земельный участок с помощью мошеннической схемы

Администрация Троицкого городского округа (Челябинская область), используя мошеннические схемы при предоставлении земельных участков, пролоббировала интересы близкого к ним предпринимателя, при этом ущемив законные права другого бизнесмена. Но парадокс: следственные органы, констатируя наличие нарушений, не увидели преступления в действиях чиновников.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, история началась в 2013 году. Тогда администрация выделила без торгов земельный участок предпринимателю Г. Однако, после представления прокуратуры мэрия отменила это решение, но, как показало время, от своего намерения не отступила.

В мае 2014 года администрацией города Троицка (глава - Александр Виноградов) были объявлены торги в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, относящегося к землям населенного пункта (в поселке Новая Нарезка). На аукцион было подано шесть заявок. Торги состоялись в последний день июля 2014 года. Пять участников по какой-то причине даже не стали делать ставки, предоставляя возможность выиграть шестому претенденту. В итоге победителем за мизерную ставку был признан предприниматель Г., который в первый раз не смог получить заветный участок.

Уже на следующий день, 1 августа, мэрией без соблюдения обязательного 10-дневного срока было оперативно издано постановление о выделении Г. земельного участка для проектирования и строительства торгово-складского помещения. В это же день был заключен договор аренды земли сроком на три года и участок передан Г.

Пятого августа 2014 года представитель управления муниципального имущества администрации города лично сдал в Росреестр заявление о регистрации договора аренды, освобождая предпринимателя Г. от необходимости платить госпошлину (какая трогательная забота о предпринимателе и его кошельке со стороны чиновников!).

12 августа 2014 года Росреестр приостановил регистрацию аренды в связи с непредоставлением нотариально заверенного согласия на сделку супруги предпринимателя Г., также в тот же день УФАС известил управление МС о необходимости приостановить регистрацию аренды в связи с поступившей жалобой на проведенные торги. Победителю было предписано вернуть договор аренды и не регистрировать его в ЕГРН. Но ни мэрию, но предпринимателя это предписание не остановило.

14 августа 2014 чиновниками Управления МС всем участникам аукциона было сообщено о начавшейся проверке УФАС, а победителю Г. сообщено о необходимости вернуть договор аренды. Одновременно в этот же день чиновник Управления МС заботливо взял у Г. нотариальное согласие на сделку супруги Г. и лично отнес его в Росреестр (в самом деле, ну не предпринимателю же ходить по очередям в Росреестре).

Уже 15 августа договор был зарегистрирован, и представитель управления горадминистрации лично его забрала и вручила предпринимателю, несмотря на протест антимонопольщиков.

Следственный комитет, проводивший проверку по данному факту, не усмотрел халатности в действиях сотрудницы управления, готовившей проекты решений по этому земельному участку. А вот антимонопольный орган, рассмотрев 22 августа жалобу, увидел признаки нарушений в действиях управления МС при организации и проведении аукциона. Управлению было предписано в течение 10 дней принять решение об аннулировании аукциона.

В сентябре 2014 года управление направило Г. соглашение о расторжении договора аренды земельного участка. Но предприниматель не стал подписывать документы, участок не вернул и обратился в Арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решение УФАС области.

В январе 2015 года суд отказал предпринимателю в удовлетворении его требований, также была оставлена без удовлетворения и поданная апелляционная жалоба. Но предпринимателя и это не остановило. Он, зная, что результаты аукциона аннулированы, стал осваивать незаконно полученный в аренду участок и летом 2015 без какого-либо разрешения на строительство построил на нем автомойку на 360 квадратных метров и запустил ее. Как позже установила прокуратура, автомойка располагается в 27 метрах от жилых домов, тогда как в соответствии с законом автомойка на 2 поста должна располагаться на расстоянии не менее 100 метров от жилья, то есть с соблюдением 100 метровой санитарно-защитной зоны.

Администрация Троицка и управление муниципальной собственности при этом не предпринимало никаких шагов по возврату земельного участка.

Мало того, уже осенью 2015 года предприниматель получил в администрации разрешение на строительство на этом участке небольшого (на 110квадратных метра) склада, причем никто в администрации «не заметил», что на участке, на месте предполагаемого строительства склада уже есть в 3 раза большее по размеру самовольно построенное здание действующей автомойки.

Но строить в рамках разрешения – это, видимо, не для «серьезного бизнеса» и поэтому Г., даже не приступая к строительству складика, вместо этого в начале лета 2016 года без каких-либо разрешений построил на участке еще одну самовольную постройку - кафе-гостиницу с подвалом и мансардой на 941 квадратный метр, причем расположил ее в одном метре от межи с соседним участком, не выдержав отступ в положенные 3 метра.

Осенью 2016 года троицкие депутаты утвердили нужные для предпринимателя поправки в правилах землепользования и застройки города, затем Г., поясняя, что «его» земельный участок свободен от строений, получил разрешение на строительство склада уже площадью 360 кв. м., причем по традиции, никто в администрации «не заметил», что договор аренды земельного участка недействительный и на участке уже есть два самовольно построенных здания: автомойка и кафе-гостиница. Причем учитывая, что участок расположен на выезде из Троицка, соответственно чиновники, выезжающие в Челябинск и Магнитогорск, проезжали мимо этих двух самовольных строений и не могли не видеть, что земельный участок вовсе не свободен от строений.

Для предпринимателя был изготовлен технический план (правда, с нарушениями, которые констатировала прокуратура). Но на основании этого плана предприниматель все же получил разрешение на ввод в эксплуатацию торгово-складского здания площадью 360,1 квадратного метра, которое было больше похоже на автомойку для грузовых машин. В январе 2017 года Г. зарегистрировал свое право собственности на это здание.

И только после этого, в марте 2017 года (спустя почти три года) предприниматель подписывает соглашение о расторжении договора аренды земли и возвращает управлению МС участок, на котором стоит его собственность. Но уже на следующий день управление и предприниматель заключают договор о купле-продаже этого участка. И практически сразу Г. регистрирует на него право собственности.

В мае 2017 года предприниматель, не рискуя требовать разрешение на строительство уже построенной кафе-гостиницы в администрации (видимо, в связи с тем, что продолжали писать жалобы жители окружающей жилой застройки), обратился в суд с заявлением о признании права собственности на незаконную постройку. Во время судебного разбирательства, Г. в целях соблюдения обязательного административного порядка, формально и без проекта обратился в Администрацию и получил отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В городском суде и в апелляционной инстанции решить вопрос в свою пользу Г. не удалось. И в мае 2018 года он обратился в Арбитражный суд области.

А пока Г. неспешно, но успешно решал вопросы в свою пользу, другой предприниматель Ш. в ноябре 2014 года взял на законных основаниях в аренду соседний участок, получил градостроительный план, разрешение на строительство торгово-складского помещения площадью 886,3 квадратного метра. Но предприниматель не успел в установленные сроки (до мая 2017 года) приступить к стройке и обратился в администрацию за продлением срока разрешения на строительство, но получил отказ.

Одновременно (весной 2017 года) начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации Троицка потребовал от предпринимателя Ш. укоротить его торгово-складское помещение на 6 метров со стороны участка, принадлежащего Г. Хотя, именно Г. нарушил условия градостроительного плана, не отступив от межи положенных трех метров. Чиновник не скрывал, что защищает интересы предпринимателя Г. Якобы близко расположенный склад Ш. может негативно сказаться на бизнесе Г. (будет мешать постояльцам его гостиницы шумом от автомашин и затенять от солнца окна гостиницы).

Предприниматель Ш., понимая, что в случае отказа укоротить свое здание, он не получит вообще никакого разрешения на строительство, пошел чиновнику на уступки. В итоге в июле 2017 года управление выдало разрешение Ш. на строительство торгово-складского помещения, но уже меньшей площадью - 780,2 квадратного метра. Он зарегистрировал право собственности на объект незавершенного строительства и вновь получил земельный участок в аренду.

И практически сразу, осенью 2017 года, предприниматель Ш. обратился в прокуратуру и СКР с жалобой на противозаконное поведение сотрудников администрации города. Ему было отказано в возбуждении уголовного дела, но по инициативе прокуратуры Г. оштрафовали на тысячу рублей за эксплуатацию кафе-гостиницы без ввода в эксплуатацию. Также прокуратура внесла представление главе Троицка с требованием вернуть земельный участок в муниципальную собственность. Из полученных ответов предпринимателю стало понятно, что Г. незаконно получил земельный участок на основании аннулированного аукциона по ничтожному договору аренды.

В марте 2018 года предприниматель Ш., решивший все же построить свое здание в первоначально запланированном размере, решил добавить пристрой к своему зданию, обратился в администрацию Троицка за разрешением, но получил отказ в связи с нехваткой представленных документов. После устранения высказанных чиновниками замечаний предприниматель вновь предпринял попытку получить разрешение, но опять получил отказ. В этот раз причиной стало неотражение в проекте самовольной постройки соседа Г., которая близко расположена к границе участков. Предприниматель Ш. возмутился возлагаемой на него обязанности указывать самовольную постройку, которой нет в ЕГРН, а значит и не существующей юридически, но спорить не стал, а замечание устранил, соседскую постройку указал.

В июле 2018 года администрация, исполняя представление прокуратуры, подала встречный иск к Г. с целью признать договор аренды, купли-продажи земельного участка недействительными, возвратить землю мэрии и снести самовольные постройки: автомойку и кафе-гостиницу «Шафран». Арбитражный суд принял определение об обеспечительных мерах (запрет регистрации в ЕГРН). После чего Г. обратился за поддержкой к помогающим ему чиновникам.

Чиновники решили сделать виноватым во всем предпринимателя Ш. Но он напомнил им, что по суду самовольные постройки соседа должны быть снесены, а участок возвращен в муниципалитет. На что чиновники заявили, что никто не собирается ничего сносить и отдавать, а иск подан формально, чтобы отчитаться перед прокуратурой. Ш. предложили за свой счет устранить допущенное соседом нарушение, построив на своем участке высокую противопожарную стену. На этом совещании присутствовал и глава города Виноградов, который слышал все эти незаконные предложения и не пытался вразумить своих подчиненных. Кроме того, Г. предлагал Ш. самому уладить в мэрии все вопросы с получением разрешения, если тот прекратит все судебные тяжбы.

Но Ш. решил идти законным путем и вновь подал заявление в администрацию. Но ему опять отказали уже по причине несоблюдения противопожарного разрыва между его зданием и самовольной постройкой Г. Позже предприниматель Ш., обратившись в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №7 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области, выяснил, что расположение его постройки с пристроем полностью соответствует пожарным нормам, в том числе в части противопожарного разрыва между его зданием и самовольной постройкой Г. Предприниматель Ш. считает, что администрация незаконно препятствует его предпринимательской деятельности в интересах другого предпринимателя Г.

Предприниматель Ш. надеется на рассмотрение дела в Арбитражном суде, но предполагает, что чиновники сфальсифицируют доказательства. Для недопущения этого он намерен заявить ходатайство о назначении экспертизы давности составления документов (чтобы определить, что Г. обращался в администрацию за разрешением на строительство уже после того, как объект был возведен).

Но неужели предпринимателю, кроме как на себя, больше не на кого положиться? И никто из правоохранительных органов не вспомнит о законе и не прекратит беспредел чиновников? До настоящего времени чиновники продолжают трудиться в администрации и претворять в жизнь мошеннические схемы по узаконению земельных участок и самовольно построенных строений.