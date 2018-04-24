Воры из Златоуста собственноручно изготовили полимерный пакет, чтобы проходить через антикражные рамки

Воры из Златоуста изготовили полимерный пакет, чтобы проходить через антикражные рамки. Парочка выносила из магазинов дорогие колбасы и косметику.

Следователями отдела МВД России по Миассу окончено предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по статьям 2Кража» и «Грабеж».

«Полицейские установили, что 25-летняя девушка и 29-летний мужчина, жители Златоуста, в отделах одного из торгово-развлекательных комплексов Миасса похищали предметы одежды, косметику и продукты питания, среди которых предпочтение отдавали дорогой колбасе, с которой и были задержаны сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий», - сообщили в региональном полицейском главке.

Для совершения преступлений задержанные использовали специально изготовленный собственноручно фольгированный изнутри полимерный пакет, с целью выноса похищенного через антикражные рамки на выходе из магазинов.

Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Обвиняемым вменены 5 эпизодов тайного и открытого хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.