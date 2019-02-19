Воспитатель из Озерска, по вине которой малыш почти час пробыл один на улице, будет наказана

Прокуратура Озерска снесла представление главе города с требованием устранить нарушения закона об образовании и привлечь к ответственности виновных в том, что двухлетний мальчик почти час просидел на в закрытой веранде. Плачущего ребенка обнаружила случайная прохожая

Прокуратура Озерска приняла меры реагирования по информации СМИ о забытом воспитаннике детского сада на территории прогулочной площадки. Установлено, что 15 февраля двухлетний мальчик во время прогулки на территории дошкольного образовательного учреждения был оставлен воспитателем группы в запертой на ключ летней веранде.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», двухлетний ребенок 50 минут просидел на закрытой веранде без теплой обуви и варежек, пока его плач не услышала случайная прохожая. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащей организации работы, поскольку педагогическими работниками не принимались достаточные меры по контролю за детьми. Невнимательное отношение к воспитанникам могло стать причиной несчастного случая с ребенком», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура внесла главе Озерского городского округа представление об устранении нарушений федерального законодательства об образовании.