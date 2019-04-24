Все вырастил для себя: полицейские Челябинска накрыли очередную наркоквартиру

Полицейские полка патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по городу Челябинску задержали 28-летнего местного жителя, для собственного употребления выращивавшего коноплю на съемной квартире в доме по улице Бажова.

Молодого человека взяли по «наводке». У стражей порядка появилась информация о местных жителей, что рядом с ними проживает наркоман.

«Из квартиры полицейскими изъято шесть кустов наркосодержащего растения конопля и около 1770 граммов марихуаны. По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в середине апреля магнитогорские полицейские также задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. У местного жителя было изъято более 100 граммов марихуаны, а также 38 кустов наркосодержащих растений. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый в совершении данного преступления в дальнейшем намеревался реализовать наркотическое средство на территории города. Также в помещении была обнаружена кустарно изготовленная теплица, в которой подозреваемый выращивал 38 кустов наркосодержащих растений. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

«Если вы располагаете информацией о фактах незаконного распространения наркотиков или у вас имеется информация о лицах их употребляющих, просьба сообщать в полицию», - добавил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Челябинску Федор Носков.

Сообщения круглосуточно принимаются по телефонам дежурной части: 266-14-14, 265-02-00 или 02.