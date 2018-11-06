Южноуральскому должнику пришлось погасить долг, который за него выплачивал сын

57-летний житель Златоуста накопил долгов по коммунальным услугам очень много – около 150 тысяч рублей. Так как выплачивать долг он не собирался, судебным приставам пришлось взыскивать за коммуналку из зарплаты его сына. Однако час расплаты все-таки настал

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, в квартире были зарегистрированы два человека – отец и сын. Проживал в ней только старший член бывшей семьи с новой женой. Но судебные приставы, по закону, возбудили два исполнительных производства – на отца и взрослого сына.

Так бы и жил папаша спокойно, но захотелось златоустовцу отправиться на отдых за границу. Решил проверить мужчина на сайте свои долги и понял – путь за границу ему уже давно закрыт. Пришлось нерадивому жильцу срочно отправляться в отдел судебных приставов и решать вопрос о погашении долга. Деньги пришлось брать из той суммы, которую мужчина приготовил на отпуск.

Как только денежные средства поступили на счет взыскателя, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. Мужчина с женой полетели за границу на отдых.