За Касли, где расстреляли собак, взялась прокуратура

Действия должностных лиц города Касли, где в минувшую пятницу, 22 февраля, массово расстреляли собак, проверит прокуратура.

«На интернет-сайте информационного агентства «Урал-пресс-информ» 26 февраля 2019 года размещена информация «Убийства животных? Первый раз слышу!»: глава Каслей ответил общественникам». В содержании статьи усматриваются факты нарушения должностными лицами администрации Каслинского городского поселения (заказчика) требований федерального законодательства, в частности, федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при разработке и заключении муниципального контракта на отлов безнадзорных животных», - прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В действиях исполнителя муниципального контракта могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ.

На основании изложенного прокуратурой Касли организована проверка соблюдения вышеуказанных норм должностными лицами городской администрации.

«В ходе проверки будет дана оценка на предмет соответствия федеральному законодательству действий (бездействия) городской администрации по осуществлению деятельности по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного характера, охране жизни и здоровья людей, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и проверена законность принятых ОМВД России по Каслинскому району Челябинской области процессуальных решений по сообщениям о преступлениях, указанных в статье», - подчеркнула Наталья Мамаева.