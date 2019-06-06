Заключенные колонии №2 пытались устроить бунт и спровоцировать массовые волнения

Здесь хозяйничают «блатные», а сотрудники угрожают расправой: заключенные колонии №2 записали видеообращение, в котором рассказывают о беспределе в исправительном учреждении.

Видеообращения двух заключенных выложила на своей странице в социальной сети правозащитница Валерия Приходкина. Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», оба они ранее неоднократно судимые. На счету одного из них 16 судимостей, в том числе за кражу, угрозу убийством и изнасилование. Второй отбывал сроки за убийство, кражу и распространение наркотиков.

В своем видеообращении заключенные уверяют, что со стороны руководства колонии на них оказывается психологическое и моральное давление. В их адрес поступают постоянные угрозы. Осужденные говорят о том, что в колонии хозяйничают "блатные", угрожают расправой и прочими неприятностями.

«Начальник колонии пугает, что подставит. Я опасаюсь за свою жизнь. Жалобы, которые мы пишем, никто никуда не отправляет. Сотрудники колонии оказывают давление. Начальник оперативного отдела создает конфликтные ситуации между осужденными. Доводят до состояния самоубийства. Пугают штрафным изолятором. Меня, когда там сидел, постоянно кололи какими-то препаратами. Прошу направить к нам прокуратуру»,- говорит один из осужденных.

Второй осужденный также уверяет, что на него оказывается давление и поступают угрозы его здоровью.

«Идет на нас давление и угрозы через «блатных». Я боюсь, что не выдержу и сорвусь и тогда мне добавят срок и не скоро меня родные дождутся. Просим приехать и разобраться с этим всем беспределом», - говорит второй осужденный.

Реакция на видеообращение заключенных последовала мгновенная.

«В исправительную колонию №2 Челябинска приехали представители общественной наблюдательной комиссии и прокуратуры», - сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова.

«Прокуратурой по сообщениям в социальных сетях организована проверка соблюдения прав осужденных в данном исправительном учреждении», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокурор Челябинска по надзору за правами заключенных в местах лишения свободы и представители общественной наблюдательной комиссии встретились с осужденными, руководством и сотрудниками колонии. Более четырех часов длилось общение с осужденными. Заключенным предложили написать письменную жалобу в Общественную наблюдательную комиссию. При этом их предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Услышав об этом, осужденные тут же отказались от всех своих слов. И все стало понятно, что видеообращение с жалобами и угрозами было очередной провокацией из зоны.

«Жалоб на условия содержания у них не оказалось, всем они довольны. Провокация, которая была устроена осужденными, была направлена на дискредитацию администрации колонии. Дальше с ними будет работать прокуратура. К нам никаких жалоб и просьб не поступило», - отметил председатель ОНК Челябинской области Василий Катанэ.

После того, как члены ОНК покинули исправительное учреждение, с осужденными остался работать прокурор. И тут становится ясно, что осужденные сами себе навредили. Сейчас идут поиски сотового телефона, который запрещен в колонии, но на него мужчины сняли видеоролик.

Это далеко не первая провокация из-за решетки.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в сентябре прошлого года южноуральской колонии №1, которая находится в Копейске, сразу по трем адресам поступили коллективные жалобы от осужденных, отбывающих наказание в этом учреждении. Жалоба была написана в Генеральную прокуратуру России, уполномоченному по правам человека РФ и окружную прокуратуру в Екатеринбург. В колонию также выезжали общественники и прокуратура. Тогда никто из заключенных не подтверждил того, что писал жалобу или подписывал ее.

Фото ОНК