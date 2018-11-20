Житель Челябинска решил «подрифтовать» на Первом озере и ушел под лед

Житель Челябинска утопил иномарку в рамках ноябрьского «дрифта». Сам «герой» не пострадал.

ЧП произошло 19 ноября. Один из жителей города, управляя автомобилем «Форд Фьюжн», выехал на неокрепший лед Первого озера в Тракторозаводском районе Челябинска. Цель поездки была, со слов владельца машины, в том, чтобы «подрифтовать».

«Ледовое шоу» беспечного 28-летнего гонщика завершилось уже на расстоянии 50 метров от берега – машина проломила покрытие озера и начала погружаться в воду. К счастью, водитель, смог выбраться. А вот машина оказалась полностью затоплена на глубине порядка пяти метров», - сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

МЧС напоминает, что выезжать на лед на автотранспорте категорически запрещено. Если вы стали свидетелем подобного «ледового шоу», звоните в экстренные службы по телефону «101», ведь водителю и пассажирам угрожает серьезная опасность.