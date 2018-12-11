За сорняки на сельхозучастке жителю Челябинской области придется ответить

В управление Россельхознадзора Челябинской области поступил сигнал о том, что житель Челябинской области не ухаживает за участком земли недалеко от поселка Кременкуль Сосновского района (Челябинская область) - земля заросла сорняками, кустарником и деревьями. На место выехал инспектор земельного надзора.

Во время проверки земельного участка площадью 0,06 гектара были выявлены явные нарушения земельного законодательства. Хозяин своих шести соток допустил зарастание участка сорняками, кустарниками и деревьями. В некоторых места березы выросли до 15-ти метров в высоту.

Представитель надзорного ведомства составил протоколы об административном правонарушении и выдал предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, невыполнение мероприятий по защите земель и охране почв от негатива на окружающую среду влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей.