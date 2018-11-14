Житель Карталов обозвал друга альфонсом и стал фигурантом уголовного дела

Житель Карталов (Челябинская область) обозвал друга альфонсом и стал фигурантом уголовного дела. Оскорбленный мужчина посчитал, что его оклеветали.

Уголовным делом закончилась ссора двух друзей из Карталов. Один из мужчин разместил в Интернете информацию о том, что его друг – альфонс. И предостерег девушек от общения с ним. Тот, естественно, с таким позорным статусом не согласился и написал заявление в полицию.

«Мужчина сообщил полицейским, что это недостоверная информация, порочащая его честь и достоинство. Участковый уполномоченный полиции установил, что информация не соответствует действительности. Задержан подозреваемый в распространении ложных сведений. Как пояснил мужчина, информацию он разместил на почве личной неприязни», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Клевета». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей.

В марте этого года аналогичная ссора произошла между жительницами Челябинска. Одна из обиженных дам из мести жительниц разместила в соцсетях объявление о продаже на органы сына бывшей подруги. Публикация была снабжена фотографией женщины с малышом на руках, адресом в Челябинске и номером телефона. Постом заинтересовалась полиция, которая вступила с продавцом в переписку. О цене договорились сразу – 200 тысяч рублей за органы живого младенца. Уголовное дело было возбуждено также по статье «Клевета».