Житель Магнитогорска сгорел заживо, врезавшись в стелу «Счастливого пути»

Житель Магнитогорска (Челябинская область) сгорел заживо, врезавшись в стелу «Счастливого пути». Кроме него в машине никого не было.

Жуткая авария произошла седьмого октября на 103 километре автодороги Челябинск-Троицк-Республика Казахстан на территории Троицкого района.

«39-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099, двигаясь со стороны Южноуральска в сторону Троицка, съехал в правый кювет, после чего наехал на препятствие - стелу "Счастливого пути". Автомобиль в результате загорелся», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По данному ДТП проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. В настоящее время установлено, что погибший водитель жил в Магнитогорске, был женат, воспитывал троих несовершеннолетних детей.