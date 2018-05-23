Жительницу Магнитогорска, убившую сожителя, освободили в зале суда

Жительницу Магнитогорска (Челябинская область), убившую сожителя, освободили в зале суда. Преступление было квалифицировано как превышение пределов необходимой обороны.

Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор в отношении местной жительницы, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство при превышении пределов необходимой обороны»

Преступление было совершено в октябре 2017 года. Обвиняемая с сожителем в квартире распивали спиртные напитки.

«Между ними на почве ревности возник конфликт, в результате которого мужчина, выражаясь грубой нецензурной бранью, нанес сожительнице не менее двух ударов руками по голове и различным частям тела. Опасаясь за свою жизнь женщина, выбежала на лестничную клетку, где находилась около 40 минут, надеясь, что сожитель успокоится и уснет», - сообщили в пресс-службе Правобережного суда Магнитогорска.

Спустя время женщины вернулась в квартиру и увидела, что сожитель спит. Но он проснулся и продолжил избивать женщину.

«Опасаясь продолжения противоправных действий со стороны сожителя, создающих угрозу ее здоровью, в целях защиты от этих действий, превышая пределы необходимой обороны, обвиняемая находящимся в ее руке ножом, умышленно нанесла обидчику три удара ножом, от которых он время скончался», - добавили в пресс-службе.

Суд посчитал, что существовала реальная угроза жизни обвиняемой и она имела законные основания для защиты себя от пьяного и агрессивного сожителя, который был физически сильнее ее и своими действиями создавал угрозу ее здоровью.

Однако, суд учел и тот факт, что у женщины в руках был нож, а сожитель реальных угроз ее жизни не высказывал.

Суд приговорил обвиняемую к наказанию в виде исправительных работ на срок 1 год 8 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.

Женщина была освобождена из-под стражи в зале суда.