Жителям Златоуста паленую водку продавали в пятилитровых бутылках

В Златоусте (Челябинская область) полицейскими возбуждено уголовное дело по факту незаконного использования товарного знака известного производителя алкоголя. Мошенники разливали контрафактную водку в пятилитровую пару.

Паленую водку полицейские Златоуста обнаружили в одном из боксов гаражно-строительного кооператива. Контрафактный алкоголь был разлит в пятилитровые пластиковые бутылки, на которых красовалась марка известного производителя. Как выяснили оперативники, доходный бизнес организовали двое местных жителей.

«Они осуществляли незаконную реализацию алкогольной продукции известной марки, не являющейся продукцией производителя оригинального товара. Сумма причиненного правообладателю ущерба составила 144 800 рублей. Изъято порядка 80 бутылок объемом по пять литров каждая», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело. «Алкогольным» бизнесменам грозит до четырех лет лишения свободы. Вся изъятая продукция будет уничтожена по решению суда.