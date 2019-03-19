Жизни мамы и малыша, сбитых на перекрестке в Челябинске, ничего не угрожает

В Челябинске жизни мамы и малыша, которых сегодня днем, 19 марта, сбила машина, ничего не угрожает. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

После столкновения с другим автомобилем легковушка вылетела на тротуар у пешеходного перехода, наехав на женщину и находившегося в коляске ребенка. ДТП случилось на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского. Пострадавшие мама и малыш были доставлены в третью областную.

В ОКБ-3 сообщили, что обоих осмотрели врачи-травматологи и нейрохирурги. После проведения всех необходимых обследований специалисты сделали вывод, что, к счастью, обошлось без серьезных повреждений.

«Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение, госпитализация не требуется», - рассказали в третьей областной.