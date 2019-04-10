ЦАО «Евразия» приглашает в Уральские горы людей с палочками

В это воскресенье, 14 апреля, в Центре активного отдыха «Евразия» под городом Куса Челябинской области при поддержке администрации Кусинского района состоится фестиваль любителей скандинавской ходьбы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ», основные задачи нового спортивного праздника - популяризация и развитие на Южном Урале нордической (скандинавской) ходьбы, пропаганда здорового образа жизни, улучшение техники и повышение мастерства любителей этого вида спорта. Для каждой категории участников предусмотрены отдельные маршруты. Дети в возрасте до 12 лет будут состязаться на учебном участке протяженностью 300 метров с уклоном 10 градусов. Юношей и девушек в возрасте от 13 до 17 лет ждет «юношеский маршрут» на склоне №1 протяженностью один километр с уклонами от шести до 22 градусов. Для участников в возрасте от 18 до 35 лет предусмотрены маршрут «Затяжной» на склоне №2 протяженностью тысяча 420 метров с уклонами от 11 до 25 градусов и «Активный» на склоне №3 протяженностью километр с уклонами от 11 до 30 градусов.

Участники в возрасте 36-50 лет выйдут на «Спокойный маршрут» на склоне №1 протяженностью тысяча 650 метров с уклонами от шести до 22 градусов. Мужчины и женщины от 51 года и старше смогут расслабиться на «Пологом маршруте» тропы здоровья протяженностью тысяча 300 метров с максимальным уклоном в шесть градусов.

Регистрация участников начинается на территории ЦАО «Евразия» в Кусе на улице Олимпийская, дом 75, строение 1, 14 апреля в 10 утра. К соревнованиях допускаются все желающие, имеющие палочки для скандинавской ходьбы. При необходимости палочки можно взять в прокате ЦАО «Евразия». Победителей соревнований ждут призы и дипломы в каждой категории, а также в номинациях «Вечно молодой» и «Самый молодой». Подробную информацию можно получить по телефонам: 83513790979, 8 (922) 7-288-288, или на сайте euroasia.su. Предварительная регистрация проходит по почте