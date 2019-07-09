Челябинцев приглашают на фестиваль TraktorOpen

Хоккейный клуб «Трактор» в четвертый раз открывает сезон и презентует обновленную команду грандиозным фестивалем спортивных, музыкальных, гастрономических и интеллектуальных развлечений TraktorOpen.

Ровно через месяц, девятого августа, на площади перед ледовой ареной «Трактор» встретит своих болельщиков. Сейчас трансформируется главная сцена фестиваля, готовятся новые развлекательные площадки, формируется щедрый призовой фонд. Главные герои фестиваля решают, чем удивят болельщиков на самой важной встрече сезона. Как и в прежние годы, «черно-белые» в полном составе выйдут в народ и примут участие в работе всех развлекательных зон. Соответственно, каждый болельщик сможет не только приобрести билет или абонемент из рук любимого игрока, но и пообщаться, взять автограф и сделать селфи.

Как сообщили в пресс-службе команды, в этом году хоккейный сезон откроют сразу четыре звездных гостя и два музыкальных коллектива. Уже на следующий день 10 августа начнется предсезонный турнир Кубок губернатора- 2019.