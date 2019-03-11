Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина блестяще выступила в Солт-Лейк-Сити

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала третье место в общем зачете Кубка мира на дистанции 500 метров, набрав 587 баллов.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, последний этап Кубка мира проходил в американском Солт-Лейк-Сити. Здесь российская спортсменка сумела завоевать серебряную медаль на своей коронной полукилометровой дистанции. Этот успех помог Фаткулиной упрочить свои позиции в общем зачете Кубка мира, досрочную победу в котором одержала австрийка Ванесса Херцог (720 очков), а второе место заняла японка Нао Кодайра (600 очков).

Ольга Фаткулина достойно показала себя и на дистанции 1000 метров, войдя в шестерку лучших (251 балл). Успешно южноуральская конькобежка выступила и на состоявшемся в начале января этого года чемпионате Европы по спринтерскому многоборью в итальянском городе Коллальбо - Фаткулина стала бронзовым призером, пропустив вперед лишь австрийку Ванессу Херцог и соотечественницу Дарью Качанову.