Челябинские тхэквондисты завоевали «серебро» и две бронзовые медали на турнире в Сербии. На международных соревнованиях успешно выступили сразу несколько молодых южноуральских спортсменов. Состязания тхэквондистов проходили в сербском Белграде.

Обладателем серебряной награды международного турнира стал Марк Пашнин в весовой категории 49 килограммов. Парень выступал в возрастной группе кадетов. Ученик Дмитрия Ткачева и Данила Хужаева провел четыребоя. На старте выдался трудный поединок с соперником из Болгарии, в котором челябинцу удалось стать сильнейшим. Затем было две уверенных победы над противниками из Сербии и Болгарии. Лишь в четвертом финальном поединке россиянин уступил более опытному сопернику из Греции.

Бронзовыми медалистами международного турнира «Сербия оупен» стали юниоры Камиль Шагиахметов – 45 килограммов, и Артем Власюк в весовой категории свыше 78 килограммов. Эти ребята также тренируются под руководством Дмитрия Ткачева и Данила Хужаева.

Для Камиля выступление на турнире в Белграде стало первым международным опытом. Южноуральец очень волновался, однако это не помешало ему одержать уверенную победу над тхэквондистом из Хорватии, а затем над спортсменом из национальной сборной Сербии. В полуфинале с соперником из Венгрии получилось равная борьба, и только по результатам четвертого дополнительного раунда и удара в жилет из клинча победа ушла в руки иностранца.

Обладатель второй награды с бронзовой награды Артем Власюк в полуфинале встретился с представителем Словении. Исход поединка определили баллы соперника, заработанные в кличе, отыграть которые у челябинского тхэквондиста просто не хватило времени. Итог - бронзовая награда у нашего Артема.

«Я доволен выступлением спортсменов, ребята показали достойный результат, несмотря на высокий уровень соперников, - комментирует наставник медалистов Дмитрий Ткачев. - Мы привыкли выступать на российской арене, где уже знаем всех своих противников. Приехав в Сербию на международный турнир, получили опыт работы со спортсменами из других стран, это поможет ребятам более уверенно выступать в России в будущем и придаст уверенность в работе на кортах с иностранными спортсменами на международных турнирах».

Фото: пресс-служба областной федерации тхэквондо