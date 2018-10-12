Челябинский дзюдоист Дмитрий Ярцев завоевал "бронзу" на чемпионате России

За награды чемпионата России по дзюдо в Грозном в весовой категории до 81 килограмма на этот раз спорили 51 спортсмен. Наш южноуральский дзюдоист Дмитрий Ярцев, брат-близнец участника Олимпийских игр-2016 Дениса Ярцева, в поединке за бронзовую медаль в «малом финале» одолел хозяина татами Шамиля Мусаева и завоевал первую медаль чемпионата страны.

«Я рад бронзовой медали, - поделился своими впечатлениями призер чемпионата России по дзюдо Дмитрий Ярцев. – Сегодня, конечно, мог и победить. Попался на удержание в дополнительное время схватки с Азизовым. В прошлом году мы встречались с ним на предварительной стадии соревнований, и тогда я тоже проиграл. А вот у Шамиля Мусаева удалось взять реванш за поражение на чемпионате общества "Динамо", хотя сделать это было нелегко. Шамиль - из разряда «неудобных». Получилось проконтролировать его действие на татами».

В заключительный день личных состязаний, 12 октября, надежды тренеров Челябинской области связаны с представителями полутяжелого и тяжелого весов - мастерами спорта России международного класса Олегом Ишимовым, Ренатом Саидовым, Сосланом Бостановым и Романом Бобиковым. В субботу, 13 октября, состоится командный чемпионат страны среди смешанных сборных федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга по системе «стенка на стенку».

Фото: федерация дзюдо «Урал-Западная Сибирь»