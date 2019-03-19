Челябинский «Рифей» принял областные состязания во выездке

В конноспортивном клубе «Рифей» состоялись открытый чемпионат и первенство Челябинской области по выезде «Весенний праздник». Хозяева прошедших в столице Южного Урала соревнований одержали убедительную победу, завоевав 31 медаль.

В копилке команды КСК «Рифей» 13 золотых, семь серебряных и 11 бронзовых наград. Среди взрослых всадников не оказалось равных мастеру спорта Ольге Галкиной. Она выступала на двух лошадях, Тристане и Рифе, став обладательницей «золота», «серебра» и «бронзы» в разных дисциплинах соревнований.

Кандидат в мастера спорта Влада Ульянкина на Силарии выиграла в категории «Личный приз. Юниоры». Успешно стартовали Диана Зык, Юлия Борушко, Мария Замкина, Олеся Теленкова, Елена Яблонских. Именно эти спортсменки - основные претендентки на участие в финале спартакиады учащихся России. В мае они будут представлять Челябинскую область на первенстве страны в Москве.

Окончательный состав команды на финал спартакиады определится по результатам всех выступлений сезона как на выездных, так и на домашних стартах. Неплохо начали предспартакиадный отбор и южноуральские троеборцы. Данила Скрябинский, Кирилл Рукавишников и Александра Роготовская также стали призерами в манежной езде.

Следующие соревнования - открытый чемпионат и первенство Челябинской области по конкуру - пройдут в КСК «Рифей» 29-30 марта.