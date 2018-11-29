Челябинский «Трактор» завершает ноябрьскую серию

Челябинский «Трактор» в последнем матче ноябрьской домашней серии на своем льду принимает «Адмирал». В гости к «черно-белым» хоккеисты из Владивостока едут после побед над «Динамо» из Минска и ХК «Сочи».

Сегодня, 29 ноября, челябинский «Трактор» сыграет последний матч ноябрьской домашней серии. В гости к подопечным Алексея Тертышного едет аутсайдер чемпионата КХЛ ХК «Адмирал» из Владивостока. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Челябинский «Трактор» в общем зачете Лиги находится на 19 месте, а в Конференции Восток располагается на десятой позиции. В активе «черно-белых» 27 очков.

«Трактор» и «Адмирал» в чемпионатах КХЛ встречались 11 раз. В основное время пять раз побеждали челябинцы. Дважды они праздновали победу в серии буллитов. Дальневосточники четыре раза выигрывали у «черно-белых»: по одному разу в основное время и серии буллитов, а также два раза в овертайме.

Завершится домашняя серия первого декабря. Команда на своем льду будет принимать «Динамо» из Риги. Затем «Трактор» ждет затяжной выезд. Это будет семиматчевая серия игр на выезде. На своем льду «черно-белых» болельщики увидят 26 декабря. В гости к челябинцам приедет «Динамо» из Минска.

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Фото: ХК «Трактор»