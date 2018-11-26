Дзюдоисты Челябинской области завоевали четыре медали на юниорском первенстве России

Одну золотую, одну серебряную и две бронзовых медали завоевали южноуральские спортсменки заняли второе командное место, уступив только юниоркам Краснодарского края. В Республике Ингушетия завершилось первенство страны по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21-го года. За его награды спорили 607 спортсменов, в том числе 389 дзюдоистов и 218 дзюдоисток.

Юниорская сборная Челябинской области, старшим тренером которой выступил мастер спорта России Михаил Бусыгин, добыла в спортивном комплексе «Магас» четыре медали. «Золото» завоевала Дина Гизатулина, «серебро» выиграла Анастасия Холодилина. «Бронзу» получили Елена Шманина из Трехгорного и челябинка Ирина Зуева.

Выпускница спортивной школы Кунашакского района Дина Гизатулина провела пять победных поединков. Ученица заслуженного тренера России Мориса Юсупова и Александра Галактионова в полуфинале взяла верх над Викторией Соколовой из Магнитогорска, а в решающей схватке досрочно выиграла удержанием крымчанку Анастасию Захарову.

«Собой не очень довольна, - отметила после награждения новоиспеченная победительница первенства России Дина Гизатулина. - В стойке не смогла провести ни одного броска. Морис Харисович доволен, потому что выполнила поставленную цель - закончить схватки в партере! Самая сложная схватка была с Викторией Соколовой. Я очень волновалась, ведь на первенстве федерального округа я проиграла всем... Но сегодня настрой был боевой. Помогла поддержка близких людей и вера тренера»

Победительница первенства России среди девушек-2017 Анастасия Холодилина в финале уступила Екатерине Шагаевой из Белгорода. В итоге у нее «серебро». Анастасия в настоящее время занимается в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области в группе заслуженного тренера России Андрея Вострикова.

«Настя уверенно зашла в юниорскую возрастную группу, продемострировав хорошую технику бросков подхватом, - поделился Андрей Востриков. - И была отмечена специалистами. В финальном поединке получила травму, выигрывая по замечаниям. Надеемся на её скорейшее восстановление».

Елена Шманина из СШОР по дзюдо города Трехгорный в полуфинальной встрече проиграла Глафире Борисовой, выступающей за Саратовскую область и Санкт-Петербург. В поединке за третье место воспитанница Вячеслава Зайко и заслуженного тренера России Владимира Федечкина оказалась сильней Валерии Шахбазян из Москвы.

Ирина Зуева отборолась в Ингушетии семь поединков. Выиграв две встречи, уступила в тяжелейшем противостоянии, в дополнительное время, будущей победительнице первенства страны Ксении Халтуриной из Краснодарского края. И чтобы добыть «бронзу», ей пришлось одолеть еще четырех соперниц.

«На юниорском первенстве России в Назрани Ирина провела семь поединков, - отметил наставник спортсменки Андрей Востриков. - Она показала бойцовский характер и волю к победе! Доказала в очередной раз, что является одной из сильнейших молодых дзюдоисток в весе до 57 килограммов».