Капитан «Металлурга» Сергей Мозякин проведет тысячный матч в своей карьере

Сегодняшний матч против «Автомобилиста» из Екатеринбурга станет для капитана магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина тысячным в карьере. Половину из этих игр хоккеист провел именно за южноуральский клуб.

Сегодня, 10 октября, магнитогорский «Металлург» открывает очередную домашнюю серию матчей. Первым в гости к «сталеварам» пожалует клуб из Екатеринбурга.

Накануне нынешней домашней серии капитан магнитогорского «Металлурга» официально сыграл на высшем уровне 999 матчей в рамках чемпионатов России, КХЛ и плей-офф чемпионатов России и Кубка Гагарина.

«Сегодняшний матч для нашего капитана Сергея Мозякина будет тысячным в карьере. По состоянию на 9 октября 2018 года Мозякин сыграл 843 игры в регулярных чемпионатах и 156 игр в плей-офф. В составе «Металлурга» Мозякин провел 480 матчей. То есть пока менее половины от общего числа игр», - сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

Также забивал Сергей Мозякин за московский ЦСКА, подмосковный «Химик» и мытищинский «Антлант».

На текущий момент в чемпионатах России и КХЛ сыграли тысячу и более матчей десять хоккеистов. Это Алексей Калюжный (1163 матча), Данис Зарипов (1149 матчей), Виталий Атюшов (1117 матчей), Константин Горовиков (1117 матчей), Виталий Прошкин (11101 матч), Илья Никулин (1087 матчей), Илья Горохов (1078 матчей), Андрей Субботин (1066 матчей), Алексей Трощинский (1059 матчей), и Дмитрий Рябыкин (1058 матчей).

Сергей Мозякин станет одиннадцатым хоккеистом в списке «долгожителей».