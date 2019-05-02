Кравцов прощается и благодарит болельщиков «Трактора»
Нападающий Виталий Кравцов опубликовал обращение к болельщикам, в котом сообщает об уходе из «Трактора». Ранее сообщалось, что хоккеист договорился о контракте с «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Челяба! Хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на этом нелёгком пути. Спасибо всем болельщикам, всем партнёрам, с кем играл в одной команде. Всем, кто меня учил, подсказывал и ругал.
Именно в этом городе я вырос в того, кем являюсь на данный момент. Буду помнить все победы и поражения, сумасшедшую поддержку на трибунах. Я познакомился со многими людьми в этом городе благодаря хоккею. Спасибо всем, это было незабываемо!» – написал Кравцов в своём «инстаграме».
Как ранее сообщалось, в связи с истечением срока контрактов «Трактор» покидают защитники Александр Шинин, Алексей Петров, Никита Никитин, Никита Хлыстов, Григорий Желдаков, Евгений Рясенский, а также форварды Александр Бергстрем, Данил Губарев, Рихард Гюнге, Егор Дугин, Семен Кокуев, Александр Рыбаков, Райан Стоа и Йонас Энлунд. «Хоккейный клуб «Трактор» благодарит игроков за работу и желает удачи в дальнейшей карьере.
Фото из открытых источников