Магнитогорский «Металлург» покидает плей-офф

Магнитогорский «Металлург» и «Салават Юлаев» в четверг, седьмого марта, провели шестой матч в стартовом раунде плей-офф. Уфимцы продолжают борьбу за Кубок Гагарина. «Сталевары» отправляются в отпуск.

Решающий матч проходил в Уфе. На него магнитогорский «Металлург» вышел, как на последний бой. Отступать и терять что-либо «сталеварам» уже было нечего. Счет в серии был 3:2 в пользу хозяев льда. В случае поражения магнитогорцы повторяли судьбу челябинского «Трактора» и заканчивали сезон.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», подопечные Алексея Тертышного «вылетели» из плей-офф четвертого марта, потерпев на своем льду четвертое поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

Встреча «Металлурга» и «Салавата Юлаева» началась со взаимных атак. На десятой минуте матча соперники «заработали» обоюдные удаления. За атаки игроков, не владеющих шайбой, «отдыхать поехали Филип Ларсен и Евгений Тимкин. При игре в формате «4 на 4» никто из соперников не смог открыть счет.

За пять с половиной минут до сирены на первый перерыв уфимцы смогли сломить игру в свою сторону. Темму Хартикайнен отличился – 1:0.

Второй период остался за «Металлургом». Сначала Михал Булирдж при игре в равных составах восстановил равновесие в счете, а за две секунды да окончания этой двадцатиминутки Ник Шор отправил красивый гол в «раздевалку». 1:2 – уфимцыпроигрывают магнитогорцам.

Но за 46 секунд до окончания третьего периода Уфа все-таки возвращает интригу, сравнивая счет. Отличается автор первого гола Темму Хартикайнен – 2:2.

В первом овертайме спортивная удача оказалась на стороне «Салавата Юлаева». Автор победной шайбы Йонас Кеппайнен – 3:2 (ОТ). Уфимцы продолжат борьбу за Кубок Гагарина. «Металлург» , как и «Трактор», не смог пройти первую стадию плей-офф.