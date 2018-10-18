Матчи «Трактора» и «Металлурга» начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Керчи
Челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» сегодня проведут очередные матчи в чемпионате КХЛ. Южноуральские хоккеисты ждут в гости коллег из Казахстана и Омска.
Подопечные «черно-белые» на своем льду будут принимать «Барыс» из Казахстана. Гости сейчас занимают шестое место в Конференции Восток. «Трактор» идет на десятом месте.
В очном противостоянии команды встречались 33 раза. В основное время 16 раз победу праздновал челябинский «Трактор». Трижды в овертайме и один раз в серии буллитов побеждал «Барыс».
Параллельно с «Трактором» на домашнем льду «Металлург» встретится с омским «Авангардом». Гости располагаются на втором месте в Конференции Восток, хозяева льда на пятом. В чемпионатах команды встречались 113 раз и 58 раз победу в основное время одерживали омичи.
В этом сезоне «Металлург» и «Авангард» уже встречались. Матч проходил в Омске. Тогда с минимальным счетом победу одержали хозяева льда.
Сегодня, 18 октября, всего пройдет девять матчей регулярного чемпионата КХЛ. Все они начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Керчи.
«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким погибших во время трагедии в политехническом колледже города Керчь», - говорится в сообщении пресс-служба Континентальной Хоккейной Лиги.
17 октября, в колледже произошёл взрыв. В столовой колледжа сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. По последним данным, 19 человек погибли, около 50 человек находятся в больнице с повреждениями разной степени тяжести.
В Керчи объявлен режим чрезвычайного положения, все учебные заведения и детские сады закрыты. В Крыму объявлен трёхдневный траур.