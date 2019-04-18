Одер наградит челябинских штангисток за триумф в Грузии

Министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер завтра, 19 апреля, наградит челябинских штангисток Кристину Новицкую и Ксению Пасхину за триумф в Грузии. Он вручит спортсменкам, ставшим призершами чемпионата Европы по тяжелой атлетике, и их тренеру Павлу Григорьеву денежные сертификаты за успешное выступление.

Как сообщает пресс-служба минспорта региона, Ксения Пасхина и Кристина Новицкая завоевали в Грузии золотую и бронзовую медали. Обе девушки занимаются в челябинской СШОР «Атлет». На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми они показали отличные для себя результаты.

Ксения Пасхина стала чемпионкой Европы в весовой категории до 87-ми килограммов. В рывке она остановилась на 110-ти килограммах, толкнула 132 и показала 242 килограммов по сумме многоборья.

Кристина Новицкая завоевала «бронзу» в весовой категории до 55-ти килограммов. Ее сумма многоборья - 190 кило (рывок - 110 и толчок - 105).

Благодаря в том числе результатам челябинских силачек, сборная России сумела одержать победу в командном зачете. В общей сложности россияне завоевали 11 наград (три золотых, пять серебряных и три бронзовых медали).

Встреча с челябинскими штангистками и их наставником состоится 19 апреля в 15 часов в региональном минспорта на Энгельса, 22.