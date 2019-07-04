Первая победа: челябинский боксер успешно дебютировал в США

Челябинский боксер Дмитрий Юн одержал первую победу в США, успешно дебютировав в большом вечере профессионального бокса, который состоялся в городе Темекула (штат Калифорния).

Бой 25-летнего дебютанта из Челябинска открыл кард боксерского вечера. Его соперником оказался 22-летний Хосе Антонио Меза Куинонес из Мексики, на счету которого было девять профессиональных боев (шесть побед и три поражения). Рейтинговый поединок в весовой категории до 61,2 килограммов (135 паундов) длился четыре раунда и закончился в пользу россиянина единогласным решением судей.

Дмитрий Юн уже полгода тренируется в одном зале со своим знаменитым земляком, чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и также является подопечным опытнейшего менеджера «Крашера» Эгиса Климаса.

Как сообщил пресс-атташе федерации бокса Челябинской области Валерий Китченко, у Дмитрия Юна солидный послужной список в любительском боксе. Он мастер спорта России, четырехкратный победитель первенств страны среди юношей и юниоров, победитель спартакиады учащихся России и Кубка страны, бронзовый медалист первенства Европы, серебряный призер чемпионата мира среди студентов. Дважды признавался лучшим молодым боксером России. Его наставниками были заслуженные тренеры России Александр Орлов и Владимир Рощенко.

Фото предоставил Дмитрий Юн