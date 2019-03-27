С весенней горы в купальниках на лыжах

В эту субботу, 30 марта, на горнолыжном курорте "Солнечная долина" под городом Миасс Челябинской области состоится массовый спуск с горы Известная в купальниках на лыжах и сноубордах.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в ГЛК "Солнечная долина", участников акции ждут яркое солнце, по-весеннему теплая погода, яркий белый снег, свежий воздух и незабываемые горные пейзажи Уральской Швейцарии. Каждый, кто решится проехать по склонам горы Известной в пляжном купальнике или в карнавальном костюме, сможет сделать это совершенно бесплатно – с 12:00 до 15:00. Весь день для гостей курорта будет работать ди-джей, ведущий проведет конкурсы, разыграет призы и подарки, в 19:00 в кафе "Тургояк" начнется просмотр сноубордического фильма, а затем состоится вечеринка для всех желающих.

Это будет яркий день, полный впечатлений и ярких эмоций, подробная информация о событии уже размещена в социальных сетях: «Вконтакте», «Фейсбук», а также на сайте ГЛК "Солнечнаяй долина".