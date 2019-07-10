Сборную России по боксу возглавил тренер из Златоуста
Заслуженный тренер России Виктор Фархутдинов из Златоуста (Челябинская область) назначен главным тренером мужской национальной сборной по боксу.
Назначение Виктора Фархутдинова произошло за два месяца до начала 20-го чемпионата мира, который пройдёт с 7-го по 21-е сентября в Екатеринбурге. Бывший наставник мужской сборной России по боксу Эдуард Кравцов займет новую должность - генерального менеджера сборных команд России по боксу по тренерской работе, которая введена для ее усиления в плане селекции, обучения тренерского состава, контроля за соблюдением спортивных принципов.
Виктор Фархутдинов является почетным гражданином города Златоуста. В 2017 году он возглавил юниорскую сборную команду России по боксу. И за это время его подопечные показали наилучшие результаты за всю историю выступлений российских боксеров в этой возрастной группе, добившись больших успехов на первенствах Европы, мира, летних юношеских Олимпийских играх.