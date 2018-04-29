Сегодня в Челябинске финал чемпионата мира по хоккею среди юниоров

Сегодня, 29 апреля, в Челябинске пройдет финальный день чемпионата мира по хоккею среди юниоров.

По итогам полуфиналов, которые завершились в Челябинске 28 апреля, борьбу за «золото» чемпионата продолжат сборные Финляндии и США. В матче за третье место встретятся команды Чехии и Швеции.

Напомним, полуфинальный матч между Финляндией и Швецией закончился со счетом 2:0 в пользу финнов. А сборная США обыграла Чехию со счетом 4:1. Также в Магнитогорске прошел еще один матч за право остаться в Высшем дивизионе. Сборная Франции проиграла Швейцарии с результатом 6:0 и заняла последнее место в чемпионате.

Матч за 3 место пройдет в 15:00, финал – 19:30.

Приобрести билеты на матчи можно на билетном сайте чемпионата, в кассах ледовых арен «Трактор» и «Металлург», на сайте хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург». в Городских зрелищных кассах, сайтах kassy.ru и kassir.ru. Кроме того, для покупки билетов на чемпионат разработано специальное мобильное приложение, которое доступно в официальных магазинах Googleplay и AppStore. В поиске приложение можно найти по названию «U18 IHWC 2018». Информацию о всех точках продаж билетов и расписание чемпионата можно найти на сайте.

Фото: Павел Табарчук