«Солнечная долина» на средства президентского гранта проведет уроки здоровья для сельских школьников

Федерация Фристайла Челябинской области совместно с горнолыжным курортом

«Солнечная долина» получили средства президентского гранта на проведение спортивно-оздоровительных занятий «Урок здоровья для детей сельских школ» в рамках финансирования программ развития гражданского общества.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГЛК «Солнечная долина», программа «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд» успешно реализуется на Южном Урале с 2008 года, став примером для других регионов России. Только за прошлый зимний сезон более 12 тысяч школьников из Челябинска приняли участие в программе обучения катанию на горных лыжах и сноуборде. С каждым сезоном география проекта расширяется – этой зимой на горные лыжи и сноуборд встанут и учащиеся школ из сёл Миасского и Златоустовского городских округов, а также Чебаркульского района.

По словам президента федерации фристайла Челябинской области, председателя совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олега Сиротина, очень важно вовлекать в проект детей из отдаленных сёл и деревень Челябинской области, прививать школьникам культуру здорового образа жизни. Уроки физкультуры на горных лыжах и сноуборде интересны даже тем детям, которые неохотно занимаются в школах общефизической подготовкой. На этих занятиях они не просто восполняют пробел физической активности, но и самосовершенствуются, укрепляют свой дух. Благодаря сильному тренерскому составу, «Солнечная долина» способна воспитать из сельских школьников будущих чемпионов.

- Занятия горнолыжным спортом и сноубордом для учащихся сельских школ Южного Урала будут проводиться три-четыре раза в неделю в группах. В качестве тренеров выступят инструкторы федерации фристайла Челябинской области – лучшие специалисты горнолыжного курорта «Солнечная долина», члены «Национальной лиги

инструкторов России». Инфраструктура «Солнечной долины», качество подготовки склонов и специальные детские подъемники позволяют обучить катанию на горных лыжах или сноуборде даже ребенка с нулевым уровнем подготовки. В основе программы обучения лежит австрийская методика, утвержденная Министерством образования и науки, - подчеркнул шеф-инструктор программы Алексей Иванов.