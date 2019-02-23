Соперники южноуральцев - «Салават Юлаев» и «Автомобилист»

Южноуральские хоккейные клубы провели заключительные матчи в регулярном чемпионате КХЛ. «Трактор» уступил питерцам, а «Металлург» обыграл казанскому «Ак Барс».

Челябинский «Трактор» к матчу с питерским СКА, несмотря на то, что он уже не на что не влиял, вышел, как на последний бой. Подопечным Алексея Тертышного хотелось порадовать болельщиков, которые поддерживали клуб на протяжении всего сезона красивым хоккеем.

Счет был открыт гостями в первом периоде, которые воспользовались удалением челябинцев. Наиль Якупов «огорчил» голкипера «Трактора» - 0:1.Во второй двадцатиминутке Ник Бэйлен восстановил равновесие в счете – 1:1.Но СКА такое положение не устроило. СКА выграл - 1:3.

«Сейчас вздохнем и будем готовиться к плей-офф. Хочется поблагодарить болельщиков, они сегодня нас очень хорошо поддерживали, и весь сезон тоже. Сезон был тяжелый, но с главной задачей справились – вышли в плей-офф. Дальнейшие задачи будем ставить от игры к игре», - отметил после матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

«Черно-белые» завершили регулярный чемпионат на восьмой строчке в Конференции Восток. Наша команда попала в плей-офф. Первым соперником «черно-белых» станет «Автомобилист». Серия между командами стартует 26 и 28 февраля в Екатеринбурге, после чего переедет в Челябинск, где второго и четвертого марта команды проведут еще две игры.

В случае необходимости серия продолжится шестого марта (Екатеринбург), восьмого марта (Челябинск) и десятого марта (Екатеринбург).

Магнитогорский «Металлург»в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ сумел вырвать у соперника третье место на «Востоке». В решающей встрече команда сошлась с казанским «Ак Барсом». «Сталевары» одержали уверенную победу – 4:0. Теперь в четвертьфинале подопечным Йозефа Яндача предстоит на своем льду встретиться с клубом«Салават Юлаев». Матч состоится 25 февраля.