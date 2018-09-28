В День пожилого человека пенсионеры Челябинска «отожгут» на матче «Трактора»

ХК «Трактор» приглашает пенсионеров Челябинска «оторваться» на матче челябинского клуба. Первого октября все болельщики в возрасте смогут поделиться своей пенсионной скидкой с членами своих семей.

Первого октября, в День пожилого человека, челябинский клуб на своем льду будет принимать московское «Динамо». Для болельщиков приготовлено много подарков и сюрпризов. И, конечно, в центре внимания будут пенсионеры. Болельщики в возрасте могут пригласить своих детей и внуков и подарить им свою максимальную скидку в 50 процентов на билет.

«При предъявлении удостоверения в кассе пенсионер получит, как обычно, скидку 50 процентов на билет для себя и дополнительно в таком же размере на билет для детей и внуков. Еще более интересно предложение для владельцев пенсионных абонементов: дополнительную скидку они могут подарить пяти членам своей семьи. Скидка касается любого места в арене», - сообщила руководитель PR-проектов ХК «Трактор» Елена Ермолаева.

Развлекать пожилых людей в фойе будет группа супер-бабушек «Бабочки». Музыкальная программа матча будет насыщена ретро-музыкой. Кроме того, каждый желающий сможет записать видеопоздравление своим бабушка и дедушкам. Также все желающие смогут отправить праздничную открытку с логотипом «Трактора» своим родным и друзьям.

«Трактору» сейчас нужна поддержка всех болельщиков. Спортивная удача пока не на стороне челябинского клуба. «Черно-белые» пока занимают только одиннадцатую позицию в Конференции Восток. Следующий матч команда Германа Титова проведет завтра, 29 сентября. В гости к челябинцам пожалует череповецкая «Северсталь».