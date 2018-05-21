В Магнитогорске пройдет традиционный велопарад

В Магнитогорске (Челябинской области) 27 мая состоится традиционный велопарад. Для участия приглашаются все желающие. Главное - умение ездить на велосипеде, самокате, роликах, скейте или лонгборде.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» организаторы мероприятия, в этом году участников ждёт новый маршрут: от "Арены-Металлург" нужно проехать по проспекту Ленина. Велопарад завершится в парке у Вечного огня. Именно там будет проходить большой спортивный праздник с множеством конкурсов.

Тема велопарада 2018 года - "Назад в СССР". Организаторы призывают горожан стряхнуть пыль с пионерских галстуков, пилоток и горнов, достать из комодов партбилеты и комсомольские значки, взять с собой флаги и транспаранты.

Дополнительная информация размещена в официальной группе проекта в социальной сети "ВКонтакте". Чтобы получить номер участника, необходимо пройти предварительную регистрацию.

Мероприятие стартует в 11 часов.