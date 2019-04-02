Воспитанник «Конаса» Евгений Плахутин стал чемпионом Европы по каратэ

Спортсмены челябинской школы по каратэ «Конас» завоевали три медали на чемпионате Европы по каратэ. В их активе «золото», «серебро» и «бронза»

В испанской Гвадалахаре завершился чемпионат Европы по каратэ и пара-каратэ. В состав национальной сборной России на этом старте вошли четыре воспитанника спортивной школы «Конас». Этот Евгений Плахутин, Александр Пшеницын, Евгений Коробейников и Валерий Зайков.

В очередной раз каратисты спортивной школы «Конас» доказали, что они одни из лучших не только в России, но и в Европе. Триумфатором соревнований стал Евгений Плахутин. На пути к «золоту» он все бои провел в свою пользу, не позволив соперникам забрать ни балла. Им были повержены Самвел Айдинян из Армении, Флорин Гоголоси из Румынии, Каспер Лидегаард из Дании и Эмиль Павлов из Македонии.

В финале Евгений также лихо разобрался с действующим чемпионом мира по каратэ Анджело Кресцензо из Италии и стал чемпионом Европы.

«Победа была ожидаемы. Женя лидер российской сборной. Он серьезно поднялся в рейтинге. Есть шанс рассчитывать, что он может попасть на олимпийские игры. Самое главное, что спортшкола «Конас» вновь показала свои высокие результаты. Ведь порадовал не только Женя, но и другие спортсмены», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» заслуженный тренер России, заместитель директора спортшколы «Конас» Олег Строганов.

По итогам выступлений пара-каратистов у Евгения Коробейникова серебряная медаль и у Валерия Зайкова бронзовая в разделе ката на колясках.