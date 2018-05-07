Юбилейная эстафета памяти бывшего работника «Уральской кузницы»

Металлурги «Уральской кузницы» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») приняли участие в 70-й легкоатлетической эстафете памяти бывшего заводчанина - Героя Советского Союза Павла Ардышева. По традиции большинство этапов эстафетной дистанции прошли по центральным улицам Чебаркуля.

В соревнованиях приняли участие 500 бегунов, представляющих практически все предприятия и учебные заведения Чебаркуля и Чебаркульского района. Легкоатлеты «Уральской кузницы» соревновались в отдельном забеге, за первое место боролись девять цеховых команд градообразующего предприятия. Первыми финишную черту пересекли спортсмены кузнечно-прессового цеха. Вторыми дистанцию преодолели представители ремонтно-механического цеха, на третьем месте – сборная подшефного профессионального техникума.

Легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза, кавалера орденов «Ленина», «Отечественной Войны» I и II степени, медали «За отвагу» Павла Ардышева проводится в Чебаркуле ежегодно. Прославленный Почетный ветеран «Уральской кузницы» около 50 лет проработал в энергоцехе предприятия.

«В этом году эстафета памяти героя состоялась в 70-й раз. Жизнь и труд Павла Ивановича — это пример, которому следуют нынешние металлурги «Уральской кузницы». Так, в апреле этого года коллектив завода изготовил 13,6 тысячи тонн продукции. Это абсолютный исторический производственный рекорд», - отметил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.