Юные лыжники Челябинской области показали класс спортивного туризма

Сборная Челябинской области приняла участие в первенстве России по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди юниоров и юниорок и во всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек 14-15 лет.

Соревнования проходили в республике Марий-Эл с 13-го по 18-е марта с участием команд из 21-го субъекта РФ.

После упорной борьбы на трех дистанциях третьего и четвертого классов сложности в «копилке» нашей сборной оказались три призовых места. В дисциплине «Дистанция-лыжная-группа» команда юниорок (Дарья Исмагилова, Виктория Баландина, Ольга Макарова, Дарья Таланкина) заняла третье место, повторив результат прошлогоднего первенства.

Команда юношей в составе Дмитрия Котенева, Никиты Гарифулина, Михаила Журавлева и Тимура Абдуллаева заняла в аналогичной дисциплине второе место и третье - в командном зачете субъектов РФ

В командном зачете первенства России среди субъектов РФ наши юниоры заняли четвертое место, юноши и девушки -шестое, сообщает пресс-служба регионального минспорта.