Защитник «Адмирала», отправивший нападающего «Трактора» в нокаут, дисквалифицирован до конца сезона

После силового приема, проведенного защитником "Адмирала" Степаном Захарчуком, Артем Пеньковский из "Трактора" вряд ли сможет встать в строй в этом сезоне.

Артем Пеньковский получил травму во Владивостоке. Эпизод произошел за считанные минуты до конца матча при счете 7:2 в пользу «Трактора», и иначе, чем умышленной грубостью это никак не назвать.

"КХЛ было принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Адмирала» Степана Захарчука по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, а также учитывая историю нарушений, совершённых им за последние два сезона и получение игроком, против которого были нарушены правила, тяжёлой травмы дисквалифицировать Степана Захарчука на пять матчей (максимально возможное количество по данному нарушению) и подвергнуть денежному штрафу. Кроме того руководством Лиги принято решение дополнительно дисквалифицировать Степана Захарчука на 10 (десять) матчей", - сообщили в пресс-службе КХЛ.

По предварительной информации медиков, у Артема диагностированы перелом челюсти и открытая черепно-мозговая травма. Он сейчас в больнице с командным доктором и лучшие медицинские специалисты Владивостока делают максимум возможного для улучшения ситуации. В данный момент рядом с Артемом находятся родственники.

"Лига проводила и будет проводить политику нетерпимости к излишней грубости и жестокости на льду. Захарчук, к сожалению, известен именно таким стилем игры. Мы считаем, что ситуация в матче не требовала от него столь агрессивных действий. Однако в результате грязного приёма игрок «Трактора» Артём Пеньковский по предварительным данным пропустит остаток сезона как минимум, пока не ясно, как эта травма скажется на его дальнейшей карьере. Накладывая длительную дисквалификацию, мы подчёркиваем, что подобную грубость КХЛ пропускать не будет", - сообщил вице-президент по хоккейным операциям КХЛ Георгий Кобылянский.

Сегодня, девятого октября, челябинский "Трактор" проведет очередной матч в КХЛ. "Черно-белые" гостят у харабровского "Амура".