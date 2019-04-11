Знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая научит челябинцев скандинавской ходьбе

Знаменитая фигуристка Ирина Слуцкая во время своего визита на Южный Урал проведет Фестиваль здоровья и северной ходьбы «Ходи Россия!» для всех желающих. Двукратная чемпионка мира, призер Олимпийских игр приглашает всех присоединиться, поддержав активный и здоровый образ жизни.

Фестиваль «Ходи Россия!» состоится парке имени Гагарина 20 апреля. Участие в мероприятии бесплатное. Необходимо лишь зарегистрироваться. Для этого индивидуальным участникам нужно пройти обязательную регистрацию на сайте. Организованным группам учреждений необходимо скачать и заполнить заявку, размещенную на сайте в разделе «Команда» и отправить ее на почту hodi@dobrofiz.ru. Количество участников организованных групп не ограничено.

К участию в Фестивале допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста. Скандинавские палки предоставляются организаторами мероприятия под залог в 1500 рублей.