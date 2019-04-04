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Автор:
Евгения Александрова
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Алексей Текслер – о Томинском ГОКе

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, отвечая на сегодняшней, 4 апреля. пресс-конференции на вопрос о судьбе Томинского ГОКа, ответил, что наслышан обо всех событиях, которые связаны с этим объектом, в том числе о противостоянии РМК и противников возведения этого объекта.

«Продолжаю изучать этот вопрос», - ответил Текслер.

Он отметил, что одна из первоочередных задач – тушение пожаров на коркинском разрезе, происходящих в настоящее время. Его рекультивация – одна из первоочередных задач.

По словам Алексея Текслера, важно, чтобы не было дополнительной нагрузки на экологию Коркино.

Автор:
Евгения Александрова
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Теги: 
Алексей Текслер
Коркино
Коркинский разрез
РМК
Томинский ГОК

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