Алексей Текслер – о Томинском ГОКе

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, отвечая на сегодняшней, 4 апреля. пресс-конференции на вопрос о судьбе Томинского ГОКа, ответил, что наслышан обо всех событиях, которые связаны с этим объектом, в том числе о противостоянии РМК и противников возведения этого объекта.

«Продолжаю изучать этот вопрос», - ответил Текслер.

Он отметил, что одна из первоочередных задач – тушение пожаров на коркинском разрезе, происходящих в настоящее время. Его рекультивация – одна из первоочередных задач.

По словам Алексея Текслера, важно, чтобы не было дополнительной нагрузки на экологию Коркино.