Алексей Текслер: Прошу держать ситуацию с паводком на особом контроле

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер призвал глав и руководителей профильных ведомств региона держать ситуацию с весенним паводком на особом контроле и в случае необходимости предпринять меры оперативного реагирования.

О готовности муниципалитетов Южного Урала к весеннему половодью Алексею Текслеру доложили в ходе заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие главы муниципальных образований и руководители всех ведомств, отвечающих за обеспечение безопасности населения.

Большой воды, по прогнозам синоптиков, в этом году не ожидается: все показатели ниже среднемноголетних значений. По данным регионального ГУ МЧС России, традиционно в зоне риска находится горнозаводская зона Челябинской области. Соответствующие профилактические работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций сотрудники ведомства уже провели, в том числе искусственно ослабили лед с использованием методов чернения в Ашинском и Октябрьском муниципальных районах, распилили лед в Троицком городском округе, произвели взрывные работы в Ашинском, Брединском и Варненском муниципальных районах.

В данный момент и люди, и специализированная техника находятся в состоянии готовности.