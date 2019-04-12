Ашу накрыло грязевое облако

Грязевым облаком накрыло Ашу (Челябинская область). Всему виной коммунальщики, которые принялись убирать улицы.

Плотные пылевые облака окутали улицы и дома в Аше. Как сообщают местные жители, бурю организовали коммунальные службы города, которые ведут уборку улиц ветродуями.

«Весь город как в тумане, в воздухе ощущается большая концентрация пыли. Почти всюду ходят сотрудники ЖКХ с ветродуями и перегоняют частицы грунта и мелкого мусора с места на место. Бригада работает без защитных масок и не обращает никакого внимания на прохожих, даже мамочек с детьми в колясках», - сообщил представитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в Аше Валерий Кочергин.

Глава общественной организации Ростислав Антонов отметил, что весенние грязевые облака – настоящий бич большинства российских городов. Высокая концентрация пыли в городе – это показатель лени дворников, некомпетентности руководителей коммунальных структур и безграмотного обустройства городской среды. Но чтобы облака пыли создавались коммунальными службами, – это нонсенс.

По факту нарушения санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства правозащитники направили обращение в администрацию Ашинского муниципального района с требованием организовать уборку улиц безвредным для прохожих и самих рабочих способом.

Ашинцы - не единственные в Челябинской области, страдающие от такой уборки городских улиц.

В Троицке коммунальная компания также выпустила на улицу подметальные машины, которыя подняли всю пыль с дорог. Местные жители разбегались и прятались кто где мог. Кто не успевал скрыться, глотал пыль, закрыв глаза.

Точно такая же ситуация и в Челябинске. Ни одной поливальной машины на дорогах областного центра не видно. Выведена только спецтехника со щетками, которая обдает клубами пыли прохожих и припаркованные машины.