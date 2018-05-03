Челябинцам предлагают вложиться в озеленение, приобретя экокоины

Экологи призывают жителей Челябинска вложиться в озеленение. Для этого будет выпущена специальная криптовалюта – экокоин (как виртуальные деньги – биткоины).

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» директор областного экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков, в ближайшее время в Челябинске будет запущен интернет-ресурс, на котором каждый желающий сможет купить экокоин. Стоимость одного экокоина составит 1,5 тысячи рублей.

«Любой желающий принять участие в озеленении города сможет выбрать дерево на свой вкус и заплатить за него виртуальными деньгами. Например, яблоня будет стоить 1,5 экокоина. Потом покупатель выбирает место, где бы он хотел посадить свой саженец (улица, двор) и сообщает его нам», - рассказал Виталий Безруков. Фонд берет на себя все согласования, высадку.

Каждый саженец будет именным. Большие таблички с именами покупателей вешать не будут, но эмблемы (или ярлычки) будут обязательно, пообещал эколог. Зеленое насаждение будет передано на баланс города или управляющих компаний.

Виталий Безруков уточнил, что пока проект будет реализовываться только в Челябинске. Потом, возможно, он будет распространен и на другие города области.

Кроме того, в ближайшее время экологи будут заниматься восстановлением «зеленого щита вокруг Смолино.