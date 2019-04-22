Челябинские дворы - под гнетом мусора, чище стало лишь «лицо» города

В Челябинске плохо убирают внутриквартальные территории и контейнерные площадки. Они находятся под гнетом мусора. Кроме того, в южноуральской столице продолжают активно складировать мусорные мешки.

Только за прошлую неделю во время выездных проверок качества уборки Челябинска от мусора сотрудники городского управления благоустройства выявили 122 нарушения, основные из которых названы выше. А вот единичные нарушения касаются уборки объектов улично-дорожной сети, остановок и тротуаров.

«Лицевая часть города, можно сказать, в основном уже прибрана, нам нужно бросить силы на внутриквартальные территории», - сообщил сегодня, 22 апреля, на аппаратном совещании в городской администрации начальник управления благоустройства Челябинска Владимир Жучков.

Главу города Владимира Елистратова заинтересовало, что подразумевал его подчиненный под понятием «лицевая часть». Оказалось, Жучков имел в виду внешнюю сторону челябинских кварталов: улицы и прилегающие к ним газоны и тротуары.

«За неделю в отношении нарушителей нами составлено 33 протокола. С начала года - 272. Думаю, нам необходимо сделать упор на профилактику - проводить с населением беседы на тему того, как нужно содержать территории. Нужно, чтобы в городе был порядок и ответственные лица не допускали нарушений. В первую очередь это касается администраций внутригородских районов Челябинска, так как именно районные власти работают с предприятиями и организациями на территориях», - подчеркнул Владимир Жучков.

Владимир Елистратов отметил, что полностью согласен с докладчиком.

«Проблему некачественной уборки мусора одними штрафами точно не решишь. Штрафы - это уже тяжелый случай. Надо беседовать с людьми, - заметил градоначальник и резюмировал: - Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят».