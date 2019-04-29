Челябинские кладбища обработали от клещей
Челябинские кладбища обработали от клещей. Первый этап акарицидной обработки территорий городских погостов полностью завершен.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, обработано 11 кладбищ общей площадью 348 гектаров. Вторую обработку, с учетом погодных условий, планируется провести в период с 15-го по 30-е августа.
Кроме того, в ежедневном режиме осуществляется уборка территорий кладбищ, дополнительно установлены контейнеры для сбора мусора объемом восемь кубометров.
«Для удобства посетителей работники кладбищ готовы бесплатно предоставить пакеты для сбора мусора. Это позволит упростить процесс уборки могил, а также ускорит вывоз мусора с территории городских мест погребения», - сообщила директор МКУ «Служба городских кладбищ» Мария Кольцова.