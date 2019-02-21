Челябинский зоопарк очень нуждается в скорлупе от кокосов, одеялах и в новых работниках

Челябинский зоопарк очень нуждается в скорлупе от кокосов, старых одеялах или пледах и корзинах. Щедрые дары питомцам муниципального зверинца могут преподнести все желающие.

«Скорлупа от кокосов. Вы же просто не представляете, какой это ценный ресурс! В скорлупе можно жить, из скорлупы можно есть, в скорлупу можно спрятать всякие вкусности. Все наши питомцы будут невероятно рады такому обогащению среды. Старые одеяла или пледы. Их обожают приматы, потому что нет ничего прекраснее, чем выйти прохладным зимним утром в уличный вольер, укутавшись в теплый плед и кушая яблочко. Корзины. Если у вас где-то дома вдруг завалялась ненужная плетеная корзина - несите нам, мы приютим ее в зоопарке, как родную. Ленивцы заберутся в нее и будут согревать своим теплом, киперы будут трепетно протирать ее тряпочкой, а сенегальские галаго не дадут ей заскучать - поверьте нам на слово, - такой веселый пост появился в официальной группе челябинского зоопарка ВКонтакте. - Если кто-то решится на этот добрейший и бескорыстный подвиг - на кассе зоопарка вас будет ждать специальный контейнер «Зверушкины игрушки», куда вы сможете опустить эти несметные богатства».

По всем возникшим вопросам относительно подношений необходимо обращаться по телефону: 263-18-64 (доп. 333).

Скорлупа, одеяла и корзины - не единственное, в чем нуждается зоопарк. Муниципальному учреждению культуры требуются и рабочие по уходу за животными хищного и копытного отделов:

«Если ты серьезный человек в самом расцвете сил, но твое лицо предательски расползается в умилительной улыбке при виде опасных хищников и обаятельных травоядных, то немедленно отправляй нам свое резюме на почту: ok@chelzoo.ru или звони нам по номеру: 263-18-64 (доб. 250)».

В обязанности входит уборка вольеров и кормление питомцев. График – 5/2. Заработная плата - от двадцати тысяч рублей. Образование и опыт значения не имеют.