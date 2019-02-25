Дело в подрядчиках: челябинские чиновники рассказали, почему областной центр завален сугробами

Не виноватые мы: не хватает техники, кадры неквалифицированные, снег вывозить некуда. Чиновники Челябинска нашли причины, по которым из областного центра не вывозится снег. Исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов от разговора на снежную тему уклонился.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский еще в пятницу, 22 февраля, в жесткой форме отчитал руководство Челябинска за неубранный снег. Видео публичной порки на совещании в правительстве на своей странице в социальной сети выложил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

«Челябинск не может находиться в таком состоянии! Это город — миллионник! И люди живут в таких городах, чтобы ходить в туфлях, а не в кирзовых сапогах. Тот, кто готов ходить в кирзовых сапогах, они в деревнях живут. Я во вторник был в Тюмени, это же не Сочи, и снега там не меньше. Вот там бордюр, и я его вижу, и сверху даже почищен. Почему у нас это по-другому? Как ставится задача? Как принимаются работы? Нам знаете кто звонит? Женщины молодые говорят, что пройти невозможно», - сказал Борис Дубровский.

В пример властям Челябинска Борис Дубровский привел село Долгодеревенское. В небольшой сельской территории снег убран и вывезен.

Узнать реакцию на критику губернатора Челябинской области у исполнявшего обязанности главы Челябинска Владимира Елистратова журналистам не удалось. Он просто сбежал после расширенного аппаратного совещания, которое состоялось сегодня, 25 февраля, в администрации Челябинска. Не стал выходить к прессе и председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров. Сказать нечего?

Отдуваться за высших чиновников пришлось главам районов, которых журналисты поймали в коридорах администрации. Глава Центрального района Виктор Ереклинцев отметил, что они в ежедневном режиме отслеживают работу подрядчиков. Но, по словам чиновника, зачастую контракты заключаются с недобросовестными подрядчиками.

«У нас порой на подряды приходят люди без техники и должной квалификации. По 44 федеральному закону при выборе подрядчика есть только один критерий - цена. Даже если мы и понимаем, что подрядчик недобросовестный, то ничего не можем сделать. Мы не можем просто так расторгнуть договор с ним. Бывает, что подрядчик сам понимает, что не справится и сам предлагает расторгнуть контракт, но тогда нам нужно время, чтобы снова провести конкурс и найти нового исполнителя», - сказал Виктор Ереклинцев.

Еще одна проблема по словам Виктора Ереклинцева – некуда вывозить снег. Свалка переполнена.

«Машины со снегом там в огромных очередях простаивали. Сейчас еще одну свалку открыли на Радонежской, будем туда вывозить», - добавил Виктор Ереклинцев.

Глава Советского района Владислав Макаров отметил, что после совещания у Бориса Дубровского для большинства сотрудников администрации суббота стала рабочим днем. Была проведена работа с управляющими компаниями.

«Подрядчикам было предложено увеличить количество техники, задействованной в уборке снега. К тем, кто не выполнил требование, будут применены штрафы и другие меры. Что касается управляющих компаний, то «Созвездие» до семи единиц увеличило количество техники, а вот МКЖО вообще ничего не сделало, техника не выведена. Более мелкие компании ссылаются на низкие тарифы и плохую собираемость денег с населения», - сообщил Владислав Макаров.

«Ежедневно мониторим ситуацию, Фиксируем нарушения, наказываем, но не на всех действует административное наказание. Меня не устраивает сложившаяся ситуация. Будем работать дальше», - добавил начальник управления благоустройства администрации Челябинска Владимир Жучков.

Между тем, снежные кучи растут, а на улице с каждым днем становится все теплее. Может, главный за вывоз и уборку снега в Челябинске и прав – скоро все само растает?. Нужно только немножко потерпеть.